Появится ли Даша в новых «Папиных дочках»?

Главной интригой для поклонников продолжения «Папиных дочек» стала Анастасия Сиваева — к концу съёмок она осталась единственной, кто не подтвердил своё участие в новом сериале. Даже после премьеры вопрос остаётся открытым.

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Съёмки «Папиных дочек: Новые» были интересными: изначально сериал начали снимать лишь с двумя «старыми» дочками, Машей (Мирослава Карпович) и Галиной Сергеевной (Елизавета Арзамасова), после чего к ним неожиданно подключили Пуговку (Екатерина Старшова) и в конце концов даже Женю (Дарья Мельникова). Однако судьба Даши (Анастасия Сиваева) оставалась открытой.

Надежды всё ещё есть: на вечеринке по окончании съёмок первого сезона новых «Папиных дочек» засветилась девушка, которая внешне очень похожа на Анастасию Сиваеву — а подпись к тому фото ещё больше намекала на возвращение актрисы к роли: «А здесь интрига».