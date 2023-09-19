Стартуют съемки комедии "Коуч из хрущевки"

"Тема модных бизнес-веяний остра и актуальна как никогда, и тяга к "успешному успеху" навязана обществом и рекламой, что бывает достаточно губительно. Мне захотелось раскрыть этот мир мнимого успеха с другой - совершенно неприглядной стороны, которую никто не показывает. Возможно, кому-то это поможет не попасть под влияние никчемных специалистов. <…> Хочется раскрыть мысль о том, что главное - оставаться человеком на любом месте. Когда ты эту человечность теряешь, ты начинаешь по ней сильно скучать, как бы успешен и богат ты не был - и иногда наоборот", - цитирует режиссера пресс-служба Kion.