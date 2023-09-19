Катя и Эф оседлали дикую планету

Детское творчество не ограничено никакими рамками, тем и прекрасно. Герои мультсериала «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» в рамки не верят, поэтому и открывают для себя и зрителей интересные факты.

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В новом эпизоде «Домашняя планета» они отправляются в космос, Тлум.Ру спешит туда же. И вы не отставайте.

Что там?

Дело в том, что Катя и пытается придумать свою домашнюю планету, явно не восторгаясь идеями Эфа. Побольше всего — и колец, и кратеров. Пусть цвет не будет скучным. И фейерверки там обязательны. Даём вам три секунды на угадывание самого важного пункта. Конечно, планета обязательно должна быть круглой!

Ладно, необходимые параметры заданы, теперь пора в путь — искать подходящую претендентку в космосе. Там, правда, Катя быстро забывает о сумме знаменателей, поэтому постоянно отвлекается. То увидит очень быструю планету, которая на самом деле комета. То найдёт спокойную планету, а та окажется астероидом. Ох, ладно, поиски идеального идеала продолжаются.