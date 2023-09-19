Названа дата выхода комедии «Мендельсон»
На ТНТ выходит новая «свадебная» комедия «Мендельсон». Продюсером проекта стал Сарик Андреасян. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе телеканала.
«Мендельсон» – это очень обаятельный проект, который может похвастаться классным актерским составом: Владимир Сычев, Лиза Моряк, Марина Федункив, и неожиданным дуэтом – Тимур Батрутдинов и Ольга Тумайкина. Кроме того, это очень человечный и трогательный сериал о любви к семье и о желании иметь полноценную семью», – отметил Андреасян.
Комедия выйдет на телеэкраны 2 октября. Это история о бывшем вэдэвэшнике, который пытается выживать в «женском» мире.