Названа дата выхода комедии «Мендельсон»

«Мендельсон» – это очень обаятельный проект, который может похвастаться классным актерским составом: Владимир Сычев, Лиза Моряк, Марина Федункив, и неожиданным дуэтом – Тимур Батрутдинов и Ольга Тумайкина. Кроме того, это очень человечный и трогательный сериал о любви к семье и о желании иметь полноценную семью», – отметил Андреасян.