Стартовали съемки сериала «Новые русские СМИ»
Начались съёмки восьмисерийного сериала «Новые русские СМИ» о российских репортёрах, работающих за рубежом в условиях информационных войн.
Центральные роли в картине исполняют Пётр Рыков, Анна Попова, Сергей Векслер, Олег Абалян и другие.
Как сообщили в пресс-службе «Триикс Медиа», сериал будет доступен к просмотру в сети весной 2024 года.
Действие проекта развернётся на Ближнем Востоке, в ряде стран Европы и Северной Африки. В каждой серии герои столкнутся с разными вызовами и рисками, несмотря на которые продолжат исполнять свой гражданский долг.
Сценарий к ленте написал журналист Андрей Константинов, знакомый с изнанкой профессии. Режиссёром шоу выступает Денис Нейманд, ранее снявший фильмы «Гранит» и «Шугалей».
«Это вызов для всей нашей съёмочной группы, потому что необходимо отразить те вещи, которые люди видели по телевизору в реальной жизни. И большая сложность проекта, на мой взгляд, заключается в том, чтобы правильно подать их с художественной точки зрения», — рассказал постановщик.