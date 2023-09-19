Стартовали съемки сериала «Новые русские СМИ»

«Это вызов для всей нашей съёмочной группы, потому что необходимо отразить те вещи, которые люди видели по телевизору в реальной жизни. И большая сложность проекта, на мой взгляд, заключается в том, чтобы правильно подать их с художественной точки зрения», — рассказал постановщик.