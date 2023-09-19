Ольга Тумайкина рассказала о сериале "Мендельсон"
Российская актриса театра и кино Ольга Тумайкина снимается в новом сериале «Мендельсон», который в скором времени выйдет на ТНТ. О процессе съемок она рассказала «ФедералПресс».
«В проектах Сарика Андреасяна на площадке даже сквозь усталость всегда царит радость, кураж. Люди поддерживают друг друга, поскольку у них одна цель снять отличное кино, которое будет интересно зрителям и его захочется пересматривать. В этой ситуации любой серьезный артист достает из своего арсенала все свое обаяние. Любопытно, конечно, сыграть персонажа жестокого, неоднозначного, таинственного, трагического, но все же куда интереснее сыграть обаятельного негодяя, незадачливого мошенника», – поделилась впечатлениями от проекта актриса.
Новая комедия от кинокомпании Братьев Андреасян – «Мендельсон», рассказывает о бывшем офицере ВДВ, который получил в наследство свадебный салон.
«Как правило, такие криминальные комедии в финале звучат либо фейерверком шампанского, либо свадебным маршем в загсе, либо звонким щелчком наручников на руках злодеев. Наши злодеи в сериале совсем не страшные, скорей они жертвы обстоятельств и самое трогательное заключается в том, что они тоже нуждаются в любви, ну и в деньгах, конечно», – пояснила Ольга Тумайкина.
По словам актрисы, ее героиня Раиса – привыкла получать все и сразу и зачастую не обращает никакого внимания на интересы других людей.
«Когда у нее, возможно, начинают порхать бабочки в животе или сердце замирает от нежности, можно очень легко потерять свои позиции. Это не страшно, даже выглядит забавно. Думаю, поэтому такие героини зачастую имеют поддержку у зрителей. Ее жаль, она немного нелепа, все такая же яркая и, конечно, тоже достойна любви», – поделилась эмоциями от роли актриса.