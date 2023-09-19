Ольга Тумайкина рассказала о сериале "Мендельсон"

«Когда у нее, возможно, начинают порхать бабочки в животе или сердце замирает от нежности, можно очень легко потерять свои позиции. Это не страшно, даже выглядит забавно. Думаю, поэтому такие героини зачастую имеют поддержку у зрителей. Ее жаль, она немного нелепа, все такая же яркая и, конечно, тоже достойна любви», – поделилась эмоциями от роли актриса.