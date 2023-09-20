Леонид Агутин сыграл в сериале "Хрупкое"

"У нас с соавтором сценария Дашей Раньковской возникла идея - создать такой собирательный образ из наших подруг и самих себя. Всем примерно 30 лет, и мы решили этот рубеж вычленить в том плане, что ты уже не такая молодая беззаботная, жизнь как-то устоялась, но с другой стороны еще недостаточно взрослая для каких-то вещей.



30 - это второй переходный возраст, когда нужно проходить новые рубежи, возраст полный внутренних конфликтов, поиска себя. Для меня "Хрупкое" - это исследование через персонажей самой себя. Поиск ответов через то, что я делаю, что пишу и что снимаю. Самое удивительное в процессе сьемок - это то, что кино само себя снимает, открывает новые смыслы, - говорит Громова и продолжает. - Ты придумываешь в голове один кадр, выстраиваешь его, а он не работает, придумываешь в голове одних актрис, а в итоге самыми убедительными становятся совсем другие. Интересно снимать то, что ты сам написал, и когда твои слова говорят актеры и сцена становится живой - это испытание. Я поняла, что нужно быть готовой иметь структурный сценаристский мозг, потому что во время съемок ты можешь быстро что-то поменять или дописать, это очень помогает.



У нас необыкновенно слышащие актеры. Это касается и девчонок, которые еще не избалованы профессией, и уже состоявшихся Леонида Агутина и Клима Шипенко, сыгравших роли второго плана. Со всеми я чувствовала один общий рабочий вайб (настроение, атмосфера - прим. авт.)".