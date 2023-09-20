Леонид Агутин сыграл в сериале "Хрупкое"
Актриса Евгения Громова дебютирует как режиссер. Явление в последнее время частое - достаточно вспомнить Дарью Мороз или Евгения Стычкина. Есть и другие примеры, но сконцентрируемся на новой работе Громовой.
Сериал, который она снимает, называется "Хрупкое". В Москве уже прошли съемки пилотной серии проекта "Хрупкое". Занимается проектом компания "Марс Медиа".
Сериал представляет собой откровенное драмеди о жизни трех героинь в современной Москве - Евгения Громова также автор идеи. Одну из ролей сыграл Леонид Агутин, который написал для сериала песню "Вера, Надежда, Любовь". Это неслучайно: именно так зовут героинь.
Приведем краткий синопсис: "Судьба сводит Веру, Надежду и Любовь на секс-вечеринке. Эта случайная встреча станет началом дружбы, которая заставит их посмотреть на свои жизни с новой неизведанной стороны.
Вера не верит в мужчин, потому что главный мужчина ее жизни изменял ей. Теперь она меняет партнеров, избегая серьезных отношений. Надежда надеется на спасение изживших себя отношений со своим будущим супругом, однако знакомство с красавцем норвежцем еще больше усиливает душевные метания Нади. Любовь любит красиво, пылко, но всегда безответно. И вот опять она влюбляется в женатого и решает бороться за него, испытывая при этом глубочайшее чувство вины и одиночества.
Каждой из героинь предстоит переосмыслить свое место в мире и не потеряться в непростом переходе из молодости в зрелый возраст".
А вот что рассказывают о сериале сама Евгения Громова и Леонид Агутин.
"У нас с соавтором сценария Дашей Раньковской возникла идея - создать такой собирательный образ из наших подруг и самих себя. Всем примерно 30 лет, и мы решили этот рубеж вычленить в том плане, что ты уже не такая молодая беззаботная, жизнь как-то устоялась, но с другой стороны еще недостаточно взрослая для каких-то вещей.
30 - это второй переходный возраст, когда нужно проходить новые рубежи, возраст полный внутренних конфликтов, поиска себя. Для меня "Хрупкое" - это исследование через персонажей самой себя. Поиск ответов через то, что я делаю, что пишу и что снимаю. Самое удивительное в процессе сьемок - это то, что кино само себя снимает, открывает новые смыслы, - говорит Громова и продолжает. - Ты придумываешь в голове один кадр, выстраиваешь его, а он не работает, придумываешь в голове одних актрис, а в итоге самыми убедительными становятся совсем другие. Интересно снимать то, что ты сам написал, и когда твои слова говорят актеры и сцена становится живой - это испытание. Я поняла, что нужно быть готовой иметь структурный сценаристский мозг, потому что во время съемок ты можешь быстро что-то поменять или дописать, это очень помогает.
У нас необыкновенно слышащие актеры. Это касается и девчонок, которые еще не избалованы профессией, и уже состоявшихся Леонида Агутина и Клима Шипенко, сыгравших роли второго плана. Со всеми я чувствовала один общий рабочий вайб (настроение, атмосфера - прим. авт.)".
"Я очень люблю сочинять музыку для кино. Очень много уже песен для фильмов написал и всегда берусь за такую работу с удовольствием. Тема фильма и его сюжет всегда ставят перед автором интересную задачу, и рождаются музыка и слова, которые без этого повода, скорее всего, я бы не написал. На этот раз меня пригласили сняться в сериале "Хрупкое" в роли самого себя. И когда я услышал имена главных героинь: Вера, Надежда и Любовь, понял, что песне быть и оставалось ее только написать", - делится Леонид Агутин.
В сериале 8 серий по 25 минут. В ролях: Татьяна Бабенкова (Надя), Дана Мацюнскайте (Вера), Диана Огай (Люба), Денис Прытков (Матвей), Роман Васильев (Паша), Иван Фоминов (Сергей), Ксения Кутепова (Маргарита) и другие.