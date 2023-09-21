Кинокритик объяснил популярность новых «Папиных дочек»

Зрители оценили первые серии новых «Папиных дочек» довольно высоко, рассказал NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. По его словам, сериал полюбился многим зрителям из-за актеров и смешного сюжета.

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Зрители оценили первые серии новых «Папиных дочек» довольно высоко. В последнее время в принципе появляется много ремейков и продолжений популярных сериалов, в чем не вижу ничего плохого. Сериал полюбился многим зрителям из-за актеров, смешного сюжета. Благодаря успешной сюжетной линии сериал можно снимать очень долго. Знакомые лица, мимика создают приятную атмосферу, в которой зрителю удобно находиться. Так что вполне возможно, что сериал будет успешен и его продолжат снимать дальше. А тех, кто выступают против ремейков со словами «снимите что-нибудь новое», могу заверить, что сейчас выходит много всего нового и интересного, – рассказал Григорьев.