Вышел первый трейлер сериала «Безбашенная»

«Сценарий привёл меня в дикий восторг, я сразу же поехала на пробы. Ради них поменяла билеты с отдыха на более ранние, уж очень сильно мне хотелось попытать счастье. По воле судьбы партнёром по сцене стал Евгений Цыганов — один из лучших российских актёров, поэтому пришлось выложиться на 1000 процентов, чтобы хорошо показать себя и заполучить главную роль, — цитирует слова Екатерины Варнавы пресс-служба онлайн-кинотеатра. — Сериал «Безбашенная» очень важен, потому что он про взаимоотношения. При этом наш проект не сконцентрирован на драматичных событиях, там много юмора, иронии и самоиронии. Сегодня очень важны такие проекты — добрые и честные».