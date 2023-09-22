Кто сыграет в сериале «Букины» кроме самих Букиных
Фамилия артиста, который исполнит роль в ситкоме, – Тарабукин. Он станет женихом повзрослевшей Светы Букиной.
Актер Михаил Тарабукин заявил, что сразу подружился со своей партнершей Дарьей Сигаловой. А также то, что продюсеры над ним посмеялись и предложили назвать сериал «Тарабукины». Ранее артист стал известным ролью в сериале от другого канала – в «Кухне». Но, как уверяет харизматичный молодой человек, он не из тех, кто приколот булавкой к трем буквам.
«Моя задача как артиста не быть куклой, прибитой к одному гвоздику с буквами СТС, ТНТ или НТВ. Хороший артист должен сниматься везде. Поэтому, когда я понял, что это проект для канала ТНТ, я с еще большим удовольствием согласился», — резюмировал Тарабукин.
Сериал «Букины» про семью из Екатеринбурга – продолжение ситкома «Счастливы вместе, бывшего популярным в середине 2000-х годов, до мирового финансового кризиса. В новой инкарнации к постаревшим героям Виктора Логинова и Натальи Бочкаревой приезжают их повзрослевшие дети вместе со своими отпрысками и мужьями и устраивают треш для соседей.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что полиция задержала треш-блогера из Екатеринбурга, который плевал в элегантных женщин на остановке трамвая.