Кто сыграет в сериале «Букины» кроме самих Букиных

Актер Михаил Тарабукин заявил, что сразу подружился со своей партнершей Дарьей Сигаловой. А также то, что продюсеры над ним посмеялись и предложили назвать сериал «Тарабукины». Ранее артист стал известным ролью в сериале от другого канала – в «Кухне». Но, как уверяет харизматичный молодой человек, он не из тех, кто приколот булавкой к трем буквам.