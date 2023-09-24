Вышел второй эпизод второго сезона сериала «Зимородок»

В онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Окко» вышел второй эпизод второго сезона турецкого сериала «Зимородок» с русской озвучкой. Хронометраж серии составил 2 часа 21 минуту.

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Новые эпизоды шоу будут выходить в России каждое воскресенье с русским дубляжом. Всего во втором сезоне запланировано 40 эпизодов — премьера финала состоится 16 июня.

«Зимородок» рассказывает историю ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Он непрерывно ходит на вечеринки, заводит новых девушек и вообще не думает о своём будущем. Поведение Ферита сильно расстраивает его дедушку, бизнесмена Халиса Агу.