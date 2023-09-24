Что стало с актерами сериала «Молодежка»

Первый сезон сериала «Молодежка» о судьбе хоккейного клуба «Медведи» стартовал в октябре 2013 года. Он выходил до 2019-го в течение шести сезонов. К 10-летию проекта СТС готовит реюнион звезд «Молодежки».

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О том, как сложилась личная жизнь и карьера актеров, сыгравших костяк «Медведей», — в материале «Газеты.Ru».

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Денис Никифоров — тренер Сергей Макеев

До "Молодежки" Денис Никифоров был известен по роли боксера Артема Колчина в серии фильмов "Бой с тенью". Второй этап развития карьеры актера произошел в 2013 году, когда ему предложили сыграть тренера молодежной хоккейной команды "Медведи" Сергея Макеева.

В том же году у Никифорова родились двойняшки Александр и Вероника от фотомодели Ирины, на которой он женат с 2008 года. В сентябре 2023-го супруги отметили 15-ю годовщину свадьбы. Актер не афиширует личную жизнь и закрыл аккаунты в соцсетях от посторонних людей.

Среди последних проектов с Никифоровым в главных ролях — "БиМ", "Хозяин", "Многоэтажка", "Иммигрант" (со звездой "Такси" Сами Насери) и "Вторая попытка". В 2019 году актер принял участие в шоу "Форт Боярд". А в настоящее время он снимается в третьем сезоне сериала "БиМ", который выйдет в 2024 году.

Влад Канопка — крайний нападающий Андрей Кисляк

Уроженец Минска и выпускник ВГИКа Влад Канопка сыграл в "Молодежке" обаятельного сына прокурора Андрея Кисляка, который оказался одним из самых драматичных персонажей сериала. Эта роль дала толчок карьере актера: сейчас его фильмография насчитывает около 50 картин. В 2022 году Канопка стал продюсером короткометражного фильма "Боантропия" и исполнил в нем главную роль. Премьера ленты состоялась на кинофестивале "Короче" в Калининграде.

На счету актера также более 15 театральных ролей. Кроме того, Канопка развивает свою студию аудиовизуального контента, которая занимается производством рекламы, клипов, имиджевых видео, фильмов и сериалов. О личной жизни Канопки информации нет, но обручального кольца на фотографиях не видно.

Игорь Огурцов — вратарь Семен Бакин

Простодушный и добрый Семен Бакин часто "проживает" во сне альтернативные события своей жизни. Однако на льду обычно рассеянный Бакин преображается, показывает отличные результаты и со временем становится основным голкипером команды.

За десять лет Огурцов изменился внешне — повзрослел и накачался. До "Молодежки" он снялся в фильмах "Изгнание" и "Елена" Андрея Звягинцева, а после — в сериалах "Закон каменных джунглей", "Тетя Марта" и "Хрустальный". В фильме "Тайна печати дракона" с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном Огурцов сыграл писаря.

В 2015 году актер женился на возлюбленной Ие Оганезовой после пяти лет отношений. Девушка получила образование инженера-экономиста в Московском авиационном институте. В октябре 2017-го у супругов родился сын Марк.

Александр Соколовский — центральный нападающий Егор Щукин

Капитан "Медведей" и старший брат вратаря Дмитрия Щукина Егор в течение всех сезонов проявляет благородные лидерские качества. Роль в "Молодежке" сделала Соколовского звездой - в его фильмографии уже более 70 проектов, включая сериалы "Магомаев", "Гранд", "Бывшие", "АльфаРомео", "257 причин, чтобы жить" и турецкий "Султан моего сердца".

С 2014 по 2019 год актер играл в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова. В 2016-м Соколовский в паре с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой стал победителем шоу "Ледниковый период".

В 2020-м актер женился на модели Светлане Гайсиной, но вскоре они расстались. В апреле 2023-го в эфире своего YouTube-канала "Сокол знает" актер заявил, что причиной развода со Светланой стало их нарушенное представление об институте семьи и неумение справляться со сложностями.

Макар Запорожский — вратарь Дмитрий Щукин

В 43-й серии один из главных персонажей первых четырех сезонов Дмитрий Щукин принял тяжелое решение уйти из спорта из-за проблем с сердцем и поступил в МГТУ им. Баумана. После "Молодежки" Макар Запорожский снялся в фильмах и сериалах "Стая", "Метод", "Мастер" "Одиннадцать молчаливых мужчин", "Триггер", "LOVE", "Лекарство для Веры" и других. Во время съемок третьего сезона "Молодежки" у него с супругой Екатериной родилась дочь. А через несколько лет они стали родителями во второй раз.

Иван Жвакин — нападающий Александр Костров

В сериале герой Жвакина — целеустремленный парень и хороший друг, готовый всегда прийти на помощь. Он умело совмещает романтические отношения и хоккей. После "Молодежки" Жвакин снялся в сериалах "Девушки с Макаровым", "Красная королева", "Карта памяти", "Нарушение правил", серии фильмов "Московские тайны" и других. В 2022 году актер принял участие в шоу "Фактор страха" на Алтае.

Благодаря "Молодежке" Жвакин серьезно занялся хоккеем и начал играть в команде "Спарта" Ночной хоккейной лиги. За эту команду в разное время выступали Виктор Салтыков, Гиа Гагуа из "Экс-ББ", лидер группы "Мономах" Василий Акимов, оперный певец Сергей Борзов и Пьер Нарцисс.

С 2015 по 2018 год Жвакин состоял в отношениях с актрисой Ксенией Лукьянчиковой, сыгравшей модель Регину Збарскую в сериале "Красная королева". Свободен ли актер сейчас — неизвестно.

Илья Коробко — защитник Михаил Пономарев

Скромный Михаил Пономарев живет с бабушкой и пьющим отцом, всегда поступает честно и помогает окружающим. Сейчас Коробко много снимается в кино, среди проектов с его участием — "Боевая единичка", "Пищеблок", "Спасти босса" и "Секретарша". Он также занимается футболом и тайским боксом.

Долгое время Коробко состоял в отношениях с пиарщицей СТС Марией Мориловой — они жили вместе и завели собаку. А в 2019 году актер сыграл скромную свадьбу с новой избранницей — визажистом Алиной Фисяновой. Через год у них родилась дочь Софья.

Иван Мулин — крайний нападающий Антон Антипов

Персонаж Ивана Мулина обладает сложным характером и эмоционально реагирует на обстоятельства. Он напоминает актера в реальной жизни: в начале съемок второго сезона "Молодежки" Мулин расстался с девушкой из-за ревности. Сейчас Ивану 31 год, о его личной жизни известно мало. В 2019 году ходили слухи, что актер встречался с украинской телеведущей Оксаной Стрельцовой.