Продюсер «Последнего богатыря» объяснил превращение фильма в сериал

«Когда "Чебурашка" собрал выручку, и инвесторам, и создателям стало понятно, как работать дальше. Сейчас они нам дадут "Чебурашку-2", уверен, что будут третья и четвертая части. При этом будет "Богатырь", еще какие-то сказочные истории, нас ждет несколько лет роста. Наверное, в Новый год и в следующем году наши фильмы будут в топах по сборам из-за отсутствия конкуренции... С другой стороны, россияне осваивают онлайн-кинотеатры, они растут и пухнут», - заключил собеседник НСН.