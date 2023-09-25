Продюсер «Последнего богатыря» объяснил превращение фильма в сериал
Виталий Шляппо сказал в эфире НСН, что новая история «не влезла» в один фильм, а Герман Клименко назвал сериалы более понятным форматом для инвесторов.
Продюсер сериала «Последний богатырь. Наследие» Виталий Шляппо в интервью НСН объяснил, почему кинофраншиза превратилась в сериал. Институт развития интернета (ИРИ) ранее представил более 100 кинопроектов, который выйдут в 2023-24 гг.
В их числе сериал «Последний Богатырь. Наследие», который продолжит трилогию полнометражных фильмов режиссера Дмитрия Дьяченко.
«Новая история была придумана настолько объемной, что мы поняли, что в один фильм это не поместится, решили сделать сериал. Это восемь часовых серий, полноценный сезон. Будет ли у него продолжение, зависит от успеха у зрителей», - сказал Шляппо.
Со своей стороны, экс-глава совета ИРИ Герман Клименко объяснил НСН, почему инвесторам больше нравится вкладываться в сериалы, чем в фильмы.
«Сериальная тема более понятна для инвесторов: если они заработали на первом сезоне, что-нибудь сделают и на втором. Сериалы сейчас доминируют в кинопродукции, сиквелы и тому подобное это более понятная модель для онлайн-кинотеатров, она лучше удерживают аудиторию. Например, был ажиотаж борьбы за "Престолы", был сериал "Почка", который тоже очень неплохо прошел. Это притягивает аудиторию, которая уже есть», - сказал Клименко.
По его мнению, «Чебурашка» тоже превратится в франшизу из трех-четырех фильмов.
«Когда "Чебурашка" собрал выручку, и инвесторам, и создателям стало понятно, как работать дальше. Сейчас они нам дадут "Чебурашку-2", уверен, что будут третья и четвертая части. При этом будет "Богатырь", еще какие-то сказочные истории, нас ждет несколько лет роста. Наверное, в Новый год и в следующем году наши фильмы будут в топах по сборам из-за отсутствия конкуренции... С другой стороны, россияне осваивают онлайн-кинотеатры, они растут и пухнут», - заключил собеседник НСН.
Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил НСН, что новый «Последний богатырь» может попасть в число фильмов-миллиардеров по кассовым сборам.