«Естественный отбор» признали лучшим на T.O. WebFest

«Мы отправили в Торонто самую сложную серию третьего сезона — о том, как расстается эмоционально зрелая пара. Без истерик и скандалов. По-человечески. Получили несколько номинаций, в том числе — за лучшую комедию, но выиграли в самой, как мне кажется, важной — "Лучший иностранный сериал". Жюри посмотрело фильмы со всей планеты и выбрало разговорное драмеди из России о том, что важно оставаться людьми, даже если обидно и тревожно, и непонятно, что дальше. Мы снимаем и надеемся продолжить снимать кино именно об этом», — говорит режиссер «Естественного отбора» Кирилл Алехин.