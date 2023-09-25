Вышел трейлер сериала "Мастодонт"

По убеждению авторов комедийно-мелодраматического шоу, протагонист Виктор Молодцов в его исполнении станет новым народным героем, а сам сериал они называют одной из из самых ожидаемых многосерийных премьер текущей осени. Первую серию уже показали на фестивале "Пилот".

60-летний Молодцов - чиновник старой закалки, без смарт-навыков, но с суперспособностью: доносить сложные вещи простым языком. Он честен с собой и другими, он отвечает за свои слова. В Москве перед ним стоит сложная задача - стать отцом для дочери, о существовании, которой он не догадывался. А дочь, Екатерина Викторовна - глава департамента в министерстве цифрового и перспективного развития. Она даже не подозревает, что "новый, при этом достаточно старый" сотрудник - её отец. Таков синопсис.