Названы самые популярные жанры сериалов в России

Социологическое агентство «Вебер» выяснило, как трансформировались привычки и предпочтения россиян, какие сериалы стали самыми упоминаемыми и популярными.

© Кадр из сериала "Триггер"

Аналитики отмечают, что последние несколько лет российский кинематограф стремительно развивается, на это указывают рекорды недавних кинопремьер. Кроме того, уход зарубежных онлайн-платформ для просмотра кино и сериалов адаптировал медиапространство к новой реальности.

По результатам исследований оказалось, что треть респондентов смотрят как российские, так и иностранные многосерийные картины. Исключительно отечественные — почти каждый пятый зритель (18% опрошенных).

При этом российский кинематограф наиболее востребован у старшего поколения, а зарубежный — у молодежи. Стоит отметить, лишь 16% выделили интерес к турецким сериалам, среди их поклонников чаще всего встречаются женщины и россияне старше 50 лет.

В числе любимых сериалов респонденты чаще всего вспоминали именно российские: «След», «Ментовские войны», «17 мгновений весны». А вот американская «Игра престолов» оказалась лишь на четвертом месте в топе ответов.

Также «Вебер» изучил и предпочтение россиян по жанрам. Самыми популярными оказались: детектив — 43%, исторические — 33%, комедии (в целом) — 27%, мелодрама — 26%, военные — 23%, фэнтези — 22%, криминал — 20%.

Любители зарубежного кинематографа также обращают внимание на страну производства: самыми популярными странами стали США, Великобритания и Корея.

Оказалось, женщины чаще предпочитают детективы, мелодрамы, исторические, романтические комедии. А большинство мужчин выделили детективы, исторические, военные, фэнтези, научную фантастику и комедии.