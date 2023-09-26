Фанаты «Зимородка» нашли возможный прототип главной героини

Теперь же турецкая певица Сафие Сойман в интервью призналась, что видит слишком много сходств между собой и главной героиней. Её насильно выдали замуж в 13 лет, после чего она стала учиться и развиваться — к 24 годам Сафие смогла стать независимой от мужа, с которым у девушки было много конфликтов.