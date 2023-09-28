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HBO назвала приоритетные проекты после окончания забастовки сценаристов

После окончания забастовки Гильдии сценаристов США киностудия HBO решила сосредоточиться на съемках продолжений самых популярных шоу. Об этом пишет Variety.

Выяснилось, к работе над какими проектам HBO вернется в первую очередь
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Отмечается, что в следующем году студия сосредоточится на уже существующих и пользующихся популярностью проектах — будут произведены новые эпизоды таких сериалов, как «Эйфория», «Одни из нас» и «Белый лотос».

Ранее сообщалось, что съемки второго сезона «Дома дракона» завершили вопреки забастовкам. Премьера нового сезона назначена на лето 2024 года.