25 сентября стартовал пятый сезон мультсериала «Простоквашино» с Сергеем Жуковым — солистом группы «Руки Вверх!». Новые эпизоды доступны для просмотра в стриминговом сервисе Okko.

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По сюжету продолжения Шарик так разрекламирует свою деревню в блоге, что певец лично приедет отдохнуть в сказочное место. Там он встретит главных героев и впутается в некие неожиданные приключения.

Помимо этого, в конце каждой серии нового сезона будет звучать «Гимн Простоквашино», написанный и исполненный Сергеем Жуковым. Также в Сети уже есть кадры из пятого сезона — на них изображены все главные герои шоу.