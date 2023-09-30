Завершились съемки сериала «Горький 53»
Съемочная группа детективного сериала «Горький 53» завершила работу в Костроме.
Как сообщают местные СМИ, москвичи покинули город. К монтажу отснятого материала преступят уже через две недели. А премьеру обещают показать в конце 2024 года. Первыми «Горький 53» увидят зрители Ivi, а затем он проект выйдет на НТВ.
Съемки «Горький 53» начались в Костроме в конце августа и проходили в центре города. По дорогам ездили ретро-автомобили, можно было увидеть прохожих в кепках с газетами в руках или милиционера. А на фасадах зданий читались коммунистические слоганы.
В фильме снимались Александр Балуев, Екатерина Шпица, Алексей Барабаш, Екатерина Климова и др.