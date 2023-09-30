Названы главные сериалы сентября

Россиянам понравились продолжение сериала об эскортницах «Жизнь по вызову», новая «Почка» и «Замаячный», а в октябре их ждет фильм о певице Анне Асти.

© Кадр из сериала "Жизнь по вызову"

Онлайн-кинотеатр KION специально для НСН подвел итоги сентября, назвав самые популярные проекты среди пользователей платформы, а также представил главные новинки октября.

«Линейка KION Originals в сентябре пополнилась вторым сезоном авантюрной драмы с элементами эротики о рынке эскорт-услуг "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным. Этот сериал вошел в число самых просматриваемых новинок, вышедших в сентябре.

Из более ранних оригинальных проектов KION в сентябре зрители чаще всего смотрели многосерийный детективный триллер "Замаячный", медицинский сериал "Тест на беременность" и вторую часть драмеди "Почка"», - рассказали НСН в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Среди зарубежных картин в сентябрьский ТОП вошли третий сезон турецкой интерпретации «Ромео и Джульетты», сериала «Ветреный», а также индийский фантастический эпос «Бахубали: рождение легенды».

В числе главных премьер октября – оригинальный проект KION, документальный фильм «Anna Asti. Путь Феникса», рассказывающий о жизни популярной певицы Анны Асти.

«Также в октябре каталог онлайн-кинотеатра KION пополнится несколькими зарубежными лицензионными новинками. Это байопик о первом премьер-министре Израиля Голде Меир "Голда. Судный день", итальянский триллер с элементами нуара "Фантом из прошлого" и кулинарное кино о жизни на сломе эпох "В ожидании Дали"», - добавили в компании.

Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее говорил НСН, подводя итоги первого полугодия 2023 года, что российские фильмы «Чебурашка» и «Вызов» собрали 9 млрд рублей или примерно половину общих сборов.