Дмитрий Борисов сыграет самого себя в сериале "Против всех"

"Семья для нее — очень сложное понятие. Родители хотели мальчика, папа генерал, мамы нет. Но у нее есть потенциал, чтобы меняться, Барбара вообще очень интересный персонаж. Например, она эстет и гурман, любит экзотическую кухню. Не буду раскрывать меню, но благодаря этой роли я многие блюда попробовала впервые в жизни", - отметила Ребенок.