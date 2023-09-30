Телеведущий Дмитрий Борисов сыграет самого себя в сериале "Против всех"
Телеведущий Дмитрий Борисов сыграет во втором сезоне комедийного сериала "Против всех" - это будет его первая роль в кино, пишет kp.ru.
Сюжет рассказывает о главе семейства Занозиных Захаре Михалыче, которого сыграл Николай Добрынин. Среди его экранных домочадцев - Василиса (Александра Урсуляк) с непутевым мужем Германом и его братом-зеком Витьком (близнецов играет Сергей Лавыгин), а еще внуком Богданом (Тимофей Елецкий) и внучкой Евой (Ева Смирнова).
Главный герой борется с влиятельными застройщиками, которые хотят построить на месте его дома элитный ЖК. В новом сезоне Борисов сыграет роль ведущего телешоу "Важное неважное", на которое приходят люди, чтобы обсудить свои проблемы и рассказать о них в эфире.
Также в сериале появится Александра Ребенок, она выступит главным антагонистом второго сезона.
"Семья для нее — очень сложное понятие. Родители хотели мальчика, папа генерал, мамы нет. Но у нее есть потенциал, чтобы меняться, Барбара вообще очень интересный персонаж. Например, она эстет и гурман, любит экзотическую кухню. Не буду раскрывать меню, но благодаря этой роли я многие блюда попробовала впервые в жизни", - отметила Ребенок.