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Хидео Кодзима похвалил спин-офф «Пацанов»

29 сентября состоялась премьера сериала «Поколение «Ви» — спин-оффа «Пацанов». Для просмотра доступно сразу три серии. Составить своё мнение о первых эпизодах успел даже японский геймдизайнер Хидео Кодзима.

Хидео Кодзима похвалил спин-офф «Пацанов»
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"Я ожидал чего-то немного другого, но это прям школьная версия «Пацанов»! Они выложились по полной! Кровь, кишки и молодость во всей красе! Я остался очень доволен! Просто отлично. Спасибо Эрик [сценарист шоу]! Я обязательно посмотрю следующую серию".

Действия сериала разворачиваются в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях.

Каждый новый эпизод «Поколения «Ви» будет выходить еженедельно. Финал первого сезона покажут 3 ноября.

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