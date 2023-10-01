Хидео Кодзима похвалил спин-офф «Пацанов»

"Я ожидал чего-то немного другого, но это прям школьная версия «Пацанов»! Они выложились по полной! Кровь, кишки и молодость во всей красе! Я остался очень доволен! Просто отлично. Спасибо Эрик [сценарист шоу]! Я обязательно посмотрю следующую серию".