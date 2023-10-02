Веб-сериал «Зумеры» о подростках уже появился в сети

Сериал «Зумеры» (16+), который посвящен тонкостям воспитания трудных подростков, появился на платформе вертикальных видео Yappy 28 сентября этого года.

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«Зумеры» является первым сериалом в Yappy, а также первым веб-сериалом, который снят в Продюсерском центре «ВГИК-Дебют». Продюсером выступил Фёдор Попов.

Платформа Yappy выбрана для запуска сериала не случайно. Ключевая аудитория Yappy – молодые ребята, ровесники героев сериала. При этом вертикальные видео создают эффект присутствия и помогают сделать рассказ более личным, доверительным.

Проект включает 32 серии по 1 минуте каждая, всего 4 сезона по 8 серий. Герои сериала – молодая учительница-практикантка и её ученики-девятиклассники.

По сюжету, выпускница педагогического вуза пытается найти подход к подросткам, которые уже должны задуматься над тем, кем станут во взрослой жизни. Зумеры испытывают первые серьезные чувства, принимают решения сами, хотят заявить о себе миру, ощутить свои возможности и увидеть перспективы.