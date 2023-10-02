Десятый сезон «Реальных пацанов» станет финалом сериала

Телеканал ТНТ объявил, что десятый сезон сериала «Реальные пацаны» будет для шоу последним. Последний сезон стартует уже 23 октября и будет состоять из 16 эпизодов. Его съёмки стартовали весной 2023 года и продолжались вплоть до сентября.

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«Реальные пацаны» — российский комедийный сериал о жизни обычного пермского хулигана Коляна и его друзей — Антохи и Вована. Проект рассказывает о жизни молодых людей от лица некого оператора в псевдодокументальном стиле. Шоу стартовало в 2010 году и впоследствии официально было признано культурным достоянием Пермского края.