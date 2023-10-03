Автор сериала «Локи» высказался о будущем проекта

Совсем скоро состоится премьера второго сезона «Локи» — одного из самых ожидаемых сериалов 2023 года. В честь этого издание Variety взяло интервью у исполнительного продюсера шоу Кевина Райта, который раскрыл новые детали продолжения.

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По словам автора, история Локи в киновселенной Marvel на этом не закончится — целью создателей всегда было подвести сюжет и самого героя к будущему воссоединению с его братом Тором. При этом у Райта нет полной уверенности, что это произойдёт, однако он очень надеется на будущую встречу двух персонажей.

Я думаю, что воссоединение Локи и Тора всегда было приоритетом истории, которую мы рассказываем. Но, чтобы эта встреча действительно принесла удовлетворение, мы должны эмоционально подвести Локи к определённой точке. Мне кажется, это и было целью этих двух сезонов.

Интересно, что и будущее Тора в киновселенной Marvel неоднозначно. После неоднозначного приёма «Тора: Любовь и гром» Крис Хэмсворт пообещал вернуться к своей роли при должном уровне сценария, однако, когда это произойдёт, неизвестно.