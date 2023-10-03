В эфир выйдет сериал "Бизон: Дело манекенщицы"

18 октября Сергей Безруков отмечает юбилей - 50 лет. К этой дате Первый канал ставит в эфир сериал, который давно ждали зрители.

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У него было несколько названий "Последнее дело майора Бессонова", "Смерть манекенщицы" и "Охота на Бизона" (под последним проект принимал участие в июне этого года на фестивале сериалов "Пилот").

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В итоге сериал получил название "Бизон: Дело манекенщицы", и на Первом канале он будет выходить с 9 октября в 22:00.

Действие происходит в Москве в 1974 году. Расцвет "брежневской" эпохи. Растет благосостояние советских трудящихся. Однако за внешним благополучием уже идут процессы, которые спустя полтора десятка лет приведут к гибели империи…

Осенним вечером во время премьерного показа в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица - Мила Никанорова. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов. В ходе расследования выясняется, что за блестящим фасадом Дома моделей происходит множество темных дел, в которые и оказалась втянута роскошная красавица, выпускница МГУ Мила Никанорова. Контрабанда драгоценностей; девочки, которых подкладывает под нужных людей сотрудничающая с КГБ профорг; поставки фурнитуры для подпольного производства на ткацкой фабрике...

В этом детективном многосерийном фильме продюсерской компании "Мармот-фильм" главные роли сыграли Сергей Безруков, Александр Яценко и Владимир Стеклов.

Генеральный продюсер фильма Валерий Тодоровский. Режиссер сериала - Сергей Чекалов ("Поту сторону смерти", "Стюардесса", "Фальшивый флаг").

Прямая речь

Валерий Тодоровский, продюсер:

"Сценарий детективного сериала "Бизон: Дело манекенщицы" мы писали более пяти лет, и я очень доволен тем, каким захватывающим он получился. Мы увидим советский, как сейчас говорят, гламур, который был скрыт и недоступен простым советским людям, но этот мир был, и он был по-своему опасным, увлекательным, а мир моделей - особенно интересным и притягательным. Художники воссоздали атмосферу, декорации, костюмы Москвы 70-х годов, и это было самым сложным в реализации такого замысла. Ну и кто знает, возможно, "Бизон: Дело манекенщицы" станет началом большой детективной саги, которая будет иметь продолжение".

Сергей Безруков, исполнитель главной роли:

"Прежде всего, "Бизон: Дело манекенщицы" - остросюжетная история в красивой эпохе. Я не так много играл сотрудников милиции - сразу могу вспомнить участкового в известном сериале тоже Первого канала, но там я был лейтенант, а в "Бизоне: Дело манекенщицы" стал старше по званию - теперь я майор. Бизон - это прозвище моего героя, так его за глаза называют знакомые и коллеги и не просто так, а за волевой характер и прямоту, за настойчивость и напор, когда дело касается расследования преступлений. Майор Бессонов - неординарный, он очень разный в своих проявлениях и, конечно, без лирической линии в сериале тоже не обошлось. Для меня этот проект -актерская удача и очень интересная история...

Я родился в 1973 году, за год до сюжетных действий в этом сериале и для меня это время ассоциируется с молодостью родителей, оригинальными предметами быта и музыкой. На съемках ощутил полное воссоздание той эпохи, словно попал в детство. От скатертей и занавесок до бобин для катушечных магнитофонов и автомобилей".

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