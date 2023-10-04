Завершились съемки сериала "Столыпин"

Сериал "Столыпин" – история одного покушения, которое изменило будущее России.

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1906 год. Пётр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства "врага революции". Но как подобраться к столь важной особе? Кто выйдет победителем в этом противостоянии – фанатичные, твердо уверенные в своей правоте сторонники революции, готовые положить свои жизни во имя облегчения участи угнетённых рабочих и крестьян, или всесильный председатель кабинета министров, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране.

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Актер Александр Устюгов, сыгравший Петра Аркадьевича Столыпина, рассказал:

"Петр Аркадьевич – человек безумно многогранный, талантливый, амбициозный. Но наши знания о Столыпине – если обратиться к школьной программе – весьма поверхностны. И создать о нем какое-то впечатление по его реформам достаточно сложно, потому что они весьма неоднозначны. И мы как раз пытаемся приоткрыть завесу и разобраться в причинах и следствиях принятия всех этих противоречивых законов, и в думских разбирательствах… Моя задача – понять мотивы действий и поступков моего героя, внутренне оправдать их, сделать их правдоподобными и органичными на экране. Это жутко сложно, но и жутко интересно. Надеюсь, и зрителю будет интересно пройтись по всем этим вехам истории вместе с нами".

Актриса Стася Милославская, исполнившая роль Натальи Климовой, отметила:

"Я обожаю исторические картины, костюмированные, мне нравится перепрыгивать из одной эпохи в другую, примерять все эти костюмы, вуали, шляпки. Тут, наверное, что-то девчачье мной движет: я себя чувствую какой-то куклой, которую одевают. Ну и еще, конечно, тут есть захватывающие истории, которые тоже можно на себя "примерить" и пожить, почувствовать себя в этих предлагаемых обстоятельствах. В сериале "Столыпин" я играю Наталью Климову: была действительно такая девушка, которая состояла в партии социалистов-революционеров, бомбистов – у них была группировка, которая хотела взорвать Столыпина. Роль очень интересная – я прежде такие никогда не играла. Но в жизни я совсем другая, поэтому мне совсем нелегко дался мой персонаж".

Автором сценария сериала выступил Тимур Эзугбая ("Грозный", "Шаляпин").

Оператор-постановщик – заслуженный деятель искусств Российской Федерации Сергей Мачильский ("Годунов", "Царская прививка").