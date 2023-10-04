Начались съемки криминальной комедии "На автомате" с актрисой Агнией Дитковските и артистом Николаем Шрайбером. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

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Первый съемочный день проходил на карьере рядом с озером Тинаки в Наримановском районе Астраханской области.

По сюжету в провинциальном городе Неясный братья Рома (Вячеслав Копейкин) и Женя (Денис Косиков) случайно находят дорогой товар в заброшенном гараже. Стремление молодых людей срубить по-быстрому денег запускает череду событий, которые изменят жизнь городка и его героев.

Режиссером "На автомате" выступил создатель криминальной драмы "Бык" с Юрой Борисовым и обладатель главного приза 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" Борис Акопов.

Постановщик назвал предстоящий проект настоящим экспериментом для себя, так как до этого он не снимал сериалы.

"Среди множества сценариев, которые я прочитал, мне показалось, что в этом жанре - криминальной комедии, абсолютно новом для меня, мне было бы интересно поработать и попробовать себя", - подчеркнул он.