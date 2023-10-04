Вышел трейлер сериала "Убить Риту"

Один из самых ожидаемых сериалов Premier "Убить Риту" выйдет 19 октября.

Сериал привлек к себе внимание еще на фестивале "Пилот" в июне этого года - там состоялась премьера проекта. Остросюжетная криминальная драма о талантливой ученой-химике, которая попадает в мир полиции, ФСБ и бандитов.

Подробнее - главная героиня сериала - учительница химии Рита, которая увольняется из школы после скандала, связанного с одним из учеников. Благодаря своим умениям она находит способ заработать деньги уборкой богатого коттеджа - Рита с помощью подручных средств получает "химический коктейль", способный смыть любые следы даже самой безумной вечеринки. Случайно вместе со следами праздника Рита уничтожает следы убийства важного в городе человека. За ней начинают охоту бандиты, полиция и спецслужбы. Вскоре выясняется, что Рита может поделиться не только информацией об убийстве, но и еще одним гораздо более важным секретом.

В трейлере, который вышел сегодня, раскрывается атмосфера проекта, который уже скоро выйдет на экраны: ирреалистичный Питер, динамичные погони, трюки с химическими реакциями и во главе всего этого хаоса - дерзкая главная героиня.

Производством сериала "Убить Риту" занималась компания 1-2-3 Production. Продюсеры - Нелли Яралова, Мария Шухнина, Юлия Разумовская и Иван Голомовзюк. Режиссер Мария Агранович ( "The Телки" и "Люби их всех" ). Авторы сценария - Евгения Богомякова при участии Виктории Островской.