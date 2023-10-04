Про говорящего мышонка Стюарта Литтла снимут сериал

Стало известно о съемках детского сериала по мотивам повести-сказки «Стюарт Литтл», в которой главным героем является говорящий мышонок. Об этом пишет Deadline.

© Lenta.ru

Производством сериала займется Sony Pictures Television. Отмечается, что новый проект позиционируется как шоу «Хулиганы и ботаны», но с мышонком в главной роли. Сериал выйдет почти через 25 лет после премьеры первого художественного фильма про Стюарта Литтла.