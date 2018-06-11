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«Ну, заяц, погоди!»: вспомните легендарный мультфильм
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«Ну, заяц, погоди!»: вспомните легендарный мультфильм 

Рамблер 11 июня 2018
Фото: Кадр из мультфильма "Ну погоди!"
"Ну, погоди!" можно назвать главным символом советской мультипликации. Забавные приключения Волка и Зайца в узнаваемых реалиях эпохи застоя развлекали не только детей, но и взрослых, которые легко угадывали ироничные намеки авторов на советскую действительность.
И все искренне сочувствовали неудачливому, но обаятельному Волку.
Нулевой выпуск для мультжурнала «Веселая карусель» был снят Геннадием Сокольским, однако тогда внешность персонажей была другой, хотя основная идея впоследствии осталась неизменной. Сложно представить, но многие режиссеры отказались от работы над мультипликационным сериалом, и лишь Котёночкин согласился.
Режиссер хотел, чтобы Волка озвучил Высоцкий, но переубедить руководство Союзмультфильма не смог, учитывая сложный статус Высоцкого в глазах цензуры. Однако в первом выпуске Волк начинает свою авантюру, насвистывая "Песню о друге" Высоцкого в исполнении самого автора. Ну а всесоюзным Волком и любимцем детворы стал Анатолий Папанов. Зайца озвучивала Клара Румянова.
Выпуски продолжали выходить и после 91 года, в которых учитывались изменения, произошедшие в стране. Последний выпуск вышел в 2012 году.
Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы помните приключения Волка и Зайца.
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