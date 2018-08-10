Фестиваль веб-сериалов охватил «Ужас 404»

Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest охватил «Ужас 404»

Первый в России международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, организованный мультимедийным проектом Digital Reporter при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и Департамента культуры Нижнего Новгорода, подвел свои итоги, объявив лучшим веб-сериалом канадский "Ужас 404".

Первой наградой фестиваля стал специальный приз от Национального реестра интеллектуальной собственности n’RIS — ее получили сразу два сериала "Дикий digital" (Wild digital, Россия) и "Всемогущий" (Almighty, Казахстан). Награды вручили генеральный директор n’RIS Олег Некрасов и заместитель генерального директора Валерия Брусникина. Оба сериала получили сертификат на подбор саундтрека, а также членство в клубе n’RIS.

"Я хотел бы поздравить всех вас с официальным рождением новой индустрии надежд и больших перспектив. У нас с Валерией не было долгих споров, мы достаточно быстро пришли к общему мнению", — отметил он.

Собственный приз вручил мультимедийный проект Digital Reporter. Эта награда вручается совместно с представителями зарубежных веб-фестивалей, которые посетили смотр в Нижнем Новгороде — отборщики из Валенсии (Cinema Jove), Миннесоты (Minnesota Webfest), Бильбао (Seriesland). Победителя объявила шеф-редактор Digital Reporter Наталия Григорьева, она отметила, что получивший приз сериал автоматически попадет в конкурс этих фестивалей, а Digital Reporter оказывает информационную и юридическую поддержку, и, кроме того, обеспечивает представителю сериала пребывание на смотрах.

"Спасибо огромное, я был на многих фестивалях, и это один из лучших, что я видел и по размаху, и по уровню организации. Я поражен и восхищен, тем более, что это мой родной город, я счастлив за него. Спасибо за второй приз веб-сериалу "Район тьмы", не даром мы его делали четыре года, я очень счастлив", — заявил со сцены режиссер Арсений Гончуков.

Также свою награду вручили представители жюри российских онлайн-кинотеатров, которые приехали на фестиваль познакомиться с новым продуктом. На сцену поднялись генеральный директор Okko Иван Городецкий , главный редактор ivi.ru Кристина Ширшова, главный редактор start.ru Михаил Клочков, креативный директор, руководитель отдела производства и продвижения Amediateka Александра Нелюбина и генеральный директор Megogo Виктор Чеканов . Представители онлайн-площадок присудили свой приз сериалу "Перуанец" (Che Peruano) из Аргентины, а также отметили дипломом израильский сериал "Парикмахерская Хани" (Hani's Barber Shop). Фестиваль начался в Нижнем Новгороде 4 августа, открытие прошло в государственном центре современного искусства Арсенал, на торжественной церемонии генеральный продюсер фестиваля Антон Калинкин разбил тарелку с автографами жюри.

В рамках фестиваля состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители мировых фестивалей веб-сериалов: руководитель секции веб-сериалов на фестивале CinemaJove в Валенсии Мария Альбиньяна, основатель фестивале в Миннесоте Джордж Рис, сооснователи фестиваля Seriesland Бильбао Оливер Мейд и Роуз Оф Доллс, а также Мередит Буркхолдер, которая представляет Berlin WebFest.

Нижегородцы также приняли активное участие в работе фестиваля. Для них были организованы лекции и мастер-классы Realist School. Своим мастерством со слушателями поделились актриса и автор проекта Eat Art ("Ешь искусство") Анна Цуканова-Котт, создатели веб-сериала "Это я" Елизавета Симбирская и Андрей Феночка, а также главный редактор издания kino-teatr.ru , куратор веб-антиутопии "Неправильные", руководитель Кино. МирТесен Жан Просянов.

6 августа в Нижнем Новгороде прошел День веб-сериала. В городском кинотеатре "Рекорд" весь день шли показы конкурсной программы Realist Web Fest. Местные жители с большим интересом знакомились с веб-сериалами со всего мира. Узнать о новом кинематографическом интернет-направлении пришли как молодежь, так и старшее поколение.

В рамках культурной программы фестиваля прошла выставка "Untitled.jpg" молодого художника Аполлона Шнурова, который не только представил свои работы, но и нарисовал картину в присутствии гостей. Именно она попадет на плакат фестиваля в следующем году.

В последний день фестиваля перед церемонией закрытия состоялась одна из самых насыщенных дискуссий смотра — в круглом столе «Веб-сериал как новый контент для онлайн-кинотеатров» приняли участие генеральный директор Okko Иван Городецкий, главный редактор ivi.ru Кристина Ширшова, главный редактор start.ru Михаил Клочков, креативный директор, руководитель отдела производства и продвижения Amediateka Александра Нелюбина, генеральный директор Megogo Виктор Чеканов и глава еще не запущенного сервиса more.tv Денис Горшков . Модерировала дискуссию директор по контентной политике и контентному маркетингу в Viasat World Софья Квашилава.

Дискуссия не оставила равнодушными участников конкурсной программы и гостей фестиваля, среди прочих участие в беседе приняли генеральный продюсер Realist Web Fest Антон Калинкин, продюсер Илья Бачурин , режиссеры Кирилл Плетнев и Арсений Гончуков.

На торжественной церемонии закрытия после вручения наград показали документальный фильм о фестивале, а также снятые на фестивале сериалы, в частности Кирилла Плетнева и Сергея Роста . Завершился фестиваль выступлением певицы Мари Краймбрери, а также бодрым диджей-сетом актрисы Лукерьи Ильяшенко.

Завершая церемонию, генеральный продюсер Realist Web Fest Антон Калинкин поблагодарил всех участников и гостей фестиваля, а также Нижний Новгород и Нижегородскую область за предоставление возможности провести это событие. Он также рассказал, что за эти четыре дня возникло сразу несколько фестивальных традиций — бить тарелку по поводу старта смотра, снимать видеоролики в течение Realist Web Fest, а также приглашать молодых художников, которые во время фестиваля будут создавать свою новую работу — символ фестиваля следующего года. Фото: Архив Realist Web Fest