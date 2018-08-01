Ещё
Культовый сериал «24 часа» обзаведется приквелом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Культовый сериал «24 часа» обзаведется приквелом 

Киноафиша + ещё 1 1 августа 2018
Фото: Киноафиша
Создатели некогда популярного сериала «24 часа» не оставляют попыток реанимировать драматический экшн.
На днях стало известно, что сценаристы оригинального шоу — Ховард Гордон, Джоэль Сарноу и Боб Корхэн, работают над приквелом.
Сюжет предстоящего шоу сконцентрируется на молодом Джеке Бауэре, проект находится на самом начальном этапе производства.
Сериал «24 часа» выходил на тв-экранах с 2001 по 2010 год. Агент по борьбе с терроризмом Джек Бауэр в исполнении Кифера Сазерленда всего за 24 часа расправлялся с террористами, раскрывал международные заговоры и даже спасал президента.
В 2014 году у сериала появилось продолжение, однако «24 часа: Проживи еще один день» просуществовал всего один сезон. Два года назад канал Fox запустил спин-офф франшизы — «24 часа: Наследие», но и тут создателей ждала неудача. Сериал закрыли спустя год.
Будем надеяться, что у молодого Бауэра будет больше шансов заинтересовать зрителей, чем у его предшественников.
Киноафиша: последние новости
Сериал «Мистер Робот» закроют после 4 сезона Колин Фаррелл присоединился к Джессике Честейн в триллере «Ева» Особое предназначение троллей: Дублированный трейлер фильма «На границе миров»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение