«Жена путешественника во времени» станет сериалом

Канал HBO заказал сериал по мотивам бестселлера Одри Ниффенеггер «Жена путешественника во времени».

Книга рассказывает о библиотекаре Генри Детембле, который из-за редкого генетического заболевания становится невольным путешественником во времени. Его жена, художница Клэр, живет обычной жизнью, пытаясь смириться с неожиданными исчезновениями мужа. Их история любви полна страсти и завлекает их в романтическую ловушку времени.

Стивен Моффат , бывший шоураннер сериала «Доктор Кто», адаптирует первоисточник для малых экранов.