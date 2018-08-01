«Жена путешественника во времени» станет сериалом 

Канал HBO заказал сериал по мотивам бестселлера Одри Ниффенеггер «Жена путешественника во времени».
Книга рассказывает о библиотекаре Генри Детембле, который из-за редкого генетического заболевания становится невольным путешественником во времени. Его жена, художница Клэр, живет обычной жизнью, пытаясь смириться с неожиданными исчезновениями мужа. Их история любви полна страсти и завлекает их в романтическую ловушку времени.
Стивен Моффат, бывший шоураннер сериала «Доктор Кто», адаптирует первоисточник для малых экранов.
Добавим, что в 2009 году Рэйчел МакАдамс и Эрик Бана снялись в полнометражной экранизации романа. Фантастическая мелодрама была тепло принята и зрителями, и кинокритиками.