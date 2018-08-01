Ещё
«Cоюзмультфильм» и Успенский пришли к согласию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

«Союзмультфильм» и Успенский пришли к согласию 

Агентство «Москва» + ещё 42 1 августа 2018
Фото: Кадр из мультфильма "Возвращение в Простоквашино"
Писатель Эдуард Успенский и киностудия «Cоюзмультфильм» заключили договор о правах на использование оригинальных сценариев мультфильмов про Простоквашино и 10 еще не экранизированных литературных историй из этой серии. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.
«Киностудия «Союзмультфильм» и писатель Э. Успенский урегулировали спорную ситуацию и заключили сделку, согласно условиям которой знаменитый автор предоставил киностудии право на использование оригинальных сценариев мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», 10 еще не экранизированных литературных историй из цикла «Простоквашино», а также исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев с наименованием «Простоквашино», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, согласно условиям сделки, автор не может выдавать лицензии на использование этих произведений и товарных знаков другим лицам. С этого момента весь процесс лицензирования будет происходить через «Союзмульфильм», который обязался выплачивать автору роялти от получаемых от их использования доходов.
«Мы очень рады, что в результате переговорного процесса удалось урегулировать все существующие разногласия и перейти к конструктивному сотрудничеству», — приводит пресс-служба слова председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой.
Она также сообщила, что студия заинтересована в экранизации и других произведений Э. Успенского, о чем также ведутся переговоры.
Ранее Э. Успенский заявлял, что «Союзмультфильм» снимает продолжение мультфильма о Простоквашино без его согласия. Первая серия продолжения мультфильма про героев «Простоквашино» вышла 1 апреля 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Роспотребнадзор проверяет достоверность видео с крысой на продуктовых полках в супермаркете Лобни Фуа-гра из Мордовии, верблюдов калмыцкой породы и лошадей из девяти регионов привезут на ВДНХ в октябре Д.Билан, Тимати и А.Ревва могут сняться в детском игровом фильме «Артек»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение