Дэвид Бекхэм станет телеведущим

Футболист и модель задался целью завоевать мир телевидения и готовится вести кулинарное шоу.

Подписчики Дэвида в Instagram давно знают об увлечении своего любимца приготовлением пищи: он часто выкладывает на страничке фото и видео своих кулинарных изысков. А теперь собирается превратить любимое хобби в работу.

Все началось с того, что Бекхэм принял участие в одном из шоу Гордона Рамзи под названием «F World», где посоревновался с самим знаменитым британским шефом в приготовлении ризотто.

Кстати, Рамзи давно является близким другом четы Бекхэмов, поэтому Дэвид чувствовал себя весьма непринужденно.

Органичное поведение футболиста и его вид в кадре привели в восторг телевизионщиков, рассыпавшихся в комплиментах звезде, и Дэвид вновь задумался о своей давней мечте сделать карьеру на телевидении.

Сейчас Бекхэм ведет переговоры с руководством одного из каналов о правильной еде. Как сообщает Daily Mail, в планах выпуск нескольких выпусков новой программы, ведущим которой и станет звезда футбола.