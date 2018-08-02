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Мила Йовович снова стала инопланетянкой
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Мила Йовович снова стала инопланетянкой 

Рамблер 2 августа 2018
Голливудская актриса, сыгравшая инопланетянку Лилу в культовом фильме Люка Бессона "Пятый элемент", приняла участие в рекламной фотосессии французского бренда Balmain.
Знаменитая актриса стала лицом новой коллекции бренда. Свой выбор креативный директор промо-кампании Оливье Рустейн объяснил так: Йовович является "воплощением сильной, уверенной в себе и талантливой женщины Balmain".
Известный фотограф Ан Ле организовал съемки на пустом складе в Лондоне. Его интерьер подчеркнул "космическую" направленность осенне-зимней коллекции Balmain, которую звезда примерила специально для фотосессии.
Помимо фотографий, режиссер Джейк Нава снял рекламное видео, на котором актриса "танцует" со стулом. Ее движения поставил приглашенный хореограф.
Рустейн поделился, что всегда был фанатом "Пятого элемента" и восхищался Лилу, поэтому мечтал поработать с актрисой, которая воплотила смелый образ инопланетянки. И не пожалел.
"Когда я только увидел необработанные снимки, то сразу понял, что у нас уже запечатлено все, что нужно", — восхищался Оливье.
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