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8 сериалов для тех, кто учит английский язык
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8 сериалов для тех, кто учит английский язык 

Peopletalk 2 августа 2018
Фото: Peopletalk
Если хотите действительно хорошо выучить английский, надо не только ходить на занятия два раза в неделю, но и правильно организовать досуг — например, читать по дороге на работу книги на английском, а по вечерам смотреть сериалы в оригинальной озвучке и с субтитрами (лучше все-таки выбрать знакомые, чтобы понимать происходящее). Для вас — топ многосериек, которые помогут в учебе.

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Начальный уровень
Британский молодежный сериал о компании друзей, разработанный телеканалом Channel 4 для быстрого усвоения разговорного английского языка. Лучше смотреть с субтитрами и параллельно читать тексты серий (их можно найти в Интернете). Серии короткие — не больше получаса.

«Друзья»

Начальный или средний уровень
Легендарный американский сериал с короткими диалогами отлично помогает в учебе. А еще здорово выручает закадровый смех — пока он звучит, можно успеть обдумать последнюю услышанную фразу и немного перевести дух.

«Остаться в живых»

Начальный или средний уровень
Согласны, не самый лучший сериал, но все образовательные сайты упорно его рекомендуют. Говорят, произношение у героев хорошее, диалоги несложные, так что втягиваешься в просмотр быстро. Если вы вдруг не смотрели — сериал рассказывает о группе выживших после авиакатастрофы, которые оказываются на таинственном острове.

«Хор»

Средний уровень
В этом сериале о школьном хоре многие диалоги переходят в песни, и так гораздо легче воспринимать чужой язык. Попробуйте!

«13 причин почему»

Средний уровень
Американский сериал, который рассказывает историю школьницы, совершившей самоубийство. Подойдет для тех, у кого уже неплохой словарный запас.

«Отбросы»

Средний или продвинутый уровень
Этот сериал обязательно нужно смотреть в оригинале! Его называют классикой британского юмора и образцом разговорной речи. Особенно легко даются первые два сезона — в них больше всего говорит ирландец Шиен, а у него очень приличная дикция.

«Секс в большом городе»

Средний или продвинутый уровень
Сериал о жизни четырех незамужних подруг в Нью-Йорке отлично подходит для изучения английского (правда, начинать лучше с чего-то попроще). Особенно полезны встречи подруг в кафе, когда они обсуждают моду, мужчин и работу — вы быстро заметите, как улучшается ваш разговорный язык.

«Девочки»

Продвинутый уровень
«Девочки» — сериал о молодой писательнице Ханне и ее друзьях, которые живут в Нью-Йорке и постоянно попадают в странные истории. Подойдет для тех, кто уже достиг уровня pre-intermediate и хочет расти дальше. Здесь современный американский, на котором действительно сейчас общаются носители языка. Главная проблема — привыкнуть к скорости разговоров и улавливать сленг.
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