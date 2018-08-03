Сила «красных браслетов»

Ну, неужели! Долгожданный, очень непростой, но очень нужный сериал-проект Первого канала «Красные браслеты» выходит в эфир! Его выход несколько раз по разным причинам откладывался, но вот все: с 6 августа в 23:35 нас ждет рассказ о том, что… жизнь продолжается.

«Красные браслеты» — история про компанию из шести подростков, которые познакомились в больнице и сумели доказать себе и другим, что настоящая дружба и любовь к жизни помогут преодолеть любые трудности, главное — никогда не сдаваться. Действие сериала разворачивается в детском корпусе многопрофильного госпиталя, где дети точно так же, как и во внебольничном пространстве, дружат и любят, отвечают на вызовы судьбы и принимают сложные решения. 14-летний Олег, который уже два года лечится от рака, решает собрать в больнице компанию, причем рецепт идеальной команды у него есть: в ее составе должны быть лидер, второй лидер (тот, кто мог бы стать лидером в отсутствие такового), незаменимый (тот, без кого клан перестал бы существовать), умник, красавчик и девчонка.

— В этой теме можно утонуть. Мы сознательно уходим от всего, что могло бы выбить слезу у зрителя или вызвать шок, — рассказывает режиссер-постановщик Наталья Мещанинова . — Мы стараемся сохранить ненавязчивость по отношению к зрителю.

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