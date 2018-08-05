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Неприлично откровенные бразильские сериалы 

Рамблер 5 августа 2018
Мы привыкли, что латиноамериканские теленовеллы наивны и предназначены для домохозяек. Однако ситуация давным-давно изменилась.
Для тех, кто хочет погорячее, существуют мини-сериалы, которые выходят в одиннадцать часов вечера. В них сюжет закручен вокруг опасных связей и криминала, они не стесняются откровенных сцен и рискованных отношений. И эти сериалы ничем не уступают раскрученным американским и европейским проектам.

"Присутствие Аниты" (2001)

История бразильской Лолиты с той только разницей, что одноименная книга Мариу Донату вышла раньше прославленного романа Набокова.
Главная героиня, шестнадцатилетняя Анита (Мел Лижбоа), несмотря на внешнюю невинность, умело манипулирует влюбленными в нее мужчинами. У нее нет запретов и привязанностей, она следует только своим желаниям. Она сводит с ума писателя Нанду (Жозе Майер), несмотря на то, что тот намного ее старше, женат и имеет детей.
Мужчина теряет голову и безнадежная страсть становится драмой. Невольным участником их отношений становится подросток Зезинью (Леонарду Мижжиорин), влюбленный в Аниту, которого она приобщает к взрослой жизни. Ничем хорошим это не заканчивается.

"Неукротимая Хильда" (1998)

Хильда в исполнении потрясающе красивой Аны Паулы Арозио в день свадьбы бросает своего жениха, и уходит работать в бордель в Белу Оризонтэ. Консервативные власти (на дворе — 1959 год) намерены бороться с порочным заведением и берут в союзники церковь. Молодой послушник Фрей Малтус (Родриго Санторо) отправляется к героине, чтобы изгнать из нее дьявола, но вместо этого влюбляется. Хильда бросает вызов и церкви, и властям, и решает соблазнить будущего священника. Она хочет жить только по своим правилам, не желая подчиняться ни людям, ни религии.

"Габриэла" (2012)

Экранизация романа бразильского классика Жоржи Амаду "Габриэла, корица и гвоздика". Действие разворачивается в 1925 году. Габриэла (Жулиана Паес) вместе с другими беженцами покидает бесплодные земли на северо-востоке Бразилии, чтобы найти новый дом и работу в Ильеусе. Там она находит работу и любовь в лице хозяина бара араба Насиба.
Но свободная в своих желаниях, она не вписывается в рамки провинциального респектабельного общества, и сталкивается с ревностью мужа. Параллельно проходит линия публичных домов и двойной морали у местной политической элиты, так называемых полковников.

"Тайные истины" (2015)

Арлетт приезжает в Сан-Паулу, чтобы покорить большой город и стать моделью. Она берет псведоним Ангел и устраивается в модельное агентство. Очень скоро она понимает, что на самом деле агентство предоставляет эскорт-услуги состоятельным мужчинам.
Арлетт быстро расстается с иллюзиями и принципами и решает взять от жизни все, втягиваясь в отношения с богачом Алексом (Родриго Ломбарди). Секс, наркотики, продажная любовь, грязные секреты солидных бизнесменов.

"Свобода, свобода" (2016)

Сериал переносит нас в атмосферу восемнадцатого века, однако милой сельской мелодрамы ждать не стоит. Жоакин, дочь повстанцев, которые боролись против португальской короны (Бразилия была колонией именно этой страны), и были казнены, становится воспитанницей интеллигентного португальского дворянина, который увозит ее на свою родину.
Спустя годы она возвращается как Роза и оказывается в центре политических интриг, а ее названому отцу придется выбирать между преданностью трону и симпатиями к заговорщикам.
Кроме заговоров и любовных интриг, в сериале присутствует первая в истории бразильского телевидения сцена секса между мужчинами.
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