Голливудская актриса извинилась за «большие щеки»

Знаменитая актриса Эми Адамс посетила шоу Сета Майерса "Поздней ночью", чтобы рассказать о своей работе в сериале "Острые предметы". Однако неожиданно разговор зашел о щеках Эми, которые, по ее словам, беспокоят окружающих и мешают ей жить.

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"Номер Кристины Эпплгейт записан у меня первым в контактах. И я постоянно набираю ей своими толстыми щеками, когда улыбаюсь во время разговора с кем-то другим. Самое интересное, что она берет трубку, я молчу, а потом просто сбрасываю. Это так некрасиво, и я звонила ей раз 300 за последние два месяца. Это реально много!", — поделилась историей Адамс.

Кроме того, актриса призналась, что звонила Дженнифер Энистон по FaceTime, лежа в кровати, но надеется, что успела сбросить вовремя и звонок не дошел до Энистон.

Адамс несколько раз сказала, как ей неудобно и даже стыдно за свои назойливые звонки, и пообещала, что если еще раз случайно кому-нибудь из девушек наберет, то обязательно скажет хотя бы "Привет!".