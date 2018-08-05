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Самбурская снова появится в «Универе»
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Самбурская снова появится в «Универе» 

Рамблер 5 августа 2018
Фото: Кадр из трейлера
«Всё подойдёт к своему логическому концу, вот только для всех ли это закончится удачно?! 7 девушек. 5 парней. И всего 4 свадьбы! Кто пойдёт к алтарю? А кто зря потратил эти годы на отношения? Узнаем уже СКОРО в новом сезоне!» — обещает ТНТ в своем профиле в Инстаграм.
По традиции, осенью на экраны возвращаются любимые многими сериалы, а, точнее, их продолжения. Так и с "Универом" — новый и, к сожалению поклонников, последний сезон выйдет на экраны уже совсем скоро.
Трейлер, опубликованный телеканалом удивил даже самых ярых фанатов — на экраны вернутся герои, которые ушли из проекта уже несколько сезонов назад. Среди них и Настасья Самбурская.
Зритель очень скучал по ее героине, ведь их отношения с экранным молодым человеком Антоном были самыми яркими и эмоциональными. Интересно, обрадуется ли её бывший возвращению? Узнаем уже этой осенью.
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