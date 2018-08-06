Судьбы героев популярных «мыльных опер»

Как сложились судьбы артистов самых популярных «мыльных опер»

В конце 80-х наш зритель впервые увидел так называемые «мыльные оперы» — долгоиграющие сериалы зарубежного производства. Они немедленно стали очень популярными. Потом на смену Изауре и Марианне пришли другие герои, но, как известно, первая любовь самая сильная. О том, что произошло в дальнейшем с артистами, покорившими нашу страну, рассказывает Teleprogramma.pro.

«Рабыня Изаура»

В СССР этот сериал начали показывать в 1988 году — тогда, когда в других странах показ всех серий уже завершился. Популярность «Рабыни Изауры» зашкаливала: люди бросали все дела и даже отпрашивались с работы, чтобы не пропустить новые серии.

Эта теленовелла признана самой успешной бразильской «мыльной оперой»: ее купили 78 стран, и исполнительница главной роли — Луселия Сантус —объездила чуть ли не весь мир с гастролями.

После «Рабыни Изауры» она снялась еще в двух десятках картин. В прошлом году актриса отпраздновала свое 60-летие. Сейчас она уже не снимается — в последний раз она появилась на экранах в 2009 году. Дважды Луселия была замужем, но оба раза развелась, у нее взрослый сын, и сейчас актриса увлекается буддизмом и йогой.

кадр из сериала «Рабыня Изаура»

Рубенс ди Фалко, которому в этом сериале досталась отрицательная роль Леонсио, вспоминал об этой работе с удовольствием: он всегда считал «Рабыню Изауру» пиком своей карьеры. Без колебаний он согласился сниматься в ремейке сериала — там он сыграл отца Леонсио.

Зная свой неуживчивый характер, актер ни разу не пошел под венец. Он очень любил свою работу и снимался до последних дней. Его не стало в 2008 году.

У Роберта Пирильо, сыгравшего Тобиаса, возлюбленного Изауры, карьера после фильма быстро пошла в гору: на его счету — более 40 сериалов, кроме того, он долгое время считался популярным театральным актером.

«Санта-Барбара»

В России этот сериал начали показывать позже, чем в других странах, и не с первой серии, а с 217-й. Впрочем, это не имело никакого значения: наши зрители быстро разобрались в сюжете и принялись, затаив дыхание, смотреть «Санта-Барбару» каждый вечер, начиная с 1993 года и заканчивая аж 2002-м. Всего было показано 2040 серий.

Одну из главных ролей — СиСи Кэпвелла — играли несколько актеров. Самым любимым у наших женщин стал Джед Аллен: красивый, яркий, обаятельный. Сейчас актеру уже 81 год. Он вдовец, живет в Калифорнии, любит играть на банджо и рояле, увлекается гольфом и боулингом. Несмотря на возраст, иногда путешествует.

Роль Келли Кэпвелл исполнила Робин Райт . После «Санта-Барбары» актриса стала очень популярной, ее начали приглашать в другие фильмы. За роль в сериале «Карточный домик» (2013) она была удостоена престижной премии «Золотой глобус». В 2018 году ей исполнилось 52 года, и актриса стала центром внимания прессы, выйдя замуж за 31-летнего красавчика — сотрудника Дома моды.

кадр из сериала «Санта-Барбара»

Софию Кэпвелл в сериале сыграла Джудит Мак-Коннелл. В свои 74 года актриса по-прежнему снимается в кино и принимает активное участие в телепередачах. Правда, женского счастья на ее долю не досталось: она не была замужем. Чтобы стать мамой, Джудит прибегла к услугам суррогатной матери, и в 1990 году у нее родилась дочь.

В роли Иден Кэпвелл зрители видели актрису Марси Уолкер. Правда, сериал «Санта-Барбара» она покинула в 1991-м. Эта яркая рыжеволосая красотка пять раз побывала замужем, успешно снималась в множестве сериалов. А потом решила посвятить себя пасторскому служению. Сейчас она трудится в церковном департаменте, отвечает за работу с детьми и подростками.

Красавец Эй Мартинес, впечатливший наших зрительниц в роли Круза Кастильо, и в свои 70 выглядит не менее импозантно. Он продолжает сниматься, и в семейной жизни у него все хорошо: вот уже 35 лет он женат на Лесли Брайанс, пара вырастила троих детей.

«Богатые тоже плачут»

История о бедной девушке, вынужденной уйти из дома и скитаться по свету из-за злой мачехи, захватила в нашей стране всех и каждого. Своенравную Марианну Вильяреаль сыграла очень популярная в Мексике актриса Вероника Кастро

Ее карьера сложилась на редкость удачно, помимо съемок в сериалах Вероника еще и много пела. Кроме того, красивая женщина никогда не жаловалась на отсутствие внимания со стороны мужчин, хотя семьи так и не создала. Зато она — владелица крупной сети магазинов и выпускает косметическую продукцию под брендом «Вероника Кастро».

кадр из сериала «Богатые тоже плачут»

В роли Луиса-Альберто снялся Рохелио Герра — успешный театральный и киноактер. С 2013 года он решил оставить кино и сосредоточиться на театре. Рохелио Герра не стало 18 февраля 2018 года — у него остановилось сердце. Актеру был 81 год.

«Просто Мария»

Судьба симпатичной и скромной провинциалки Марии захватила с первых же серий. Девушку, приехавшую в город за счастьем, сыграла Виктория Руффо . Сегодня актрисе 56 лет, и на своей родине — в Мексике — она популярна по-прежнему, много играет и в кино, и в театре. Виктория пережила развод с первым мужем в 1996 году, тогда у нее на руках остался 4-летний сын. Сейчас она замужем за политическим деятелем, у них двое детей-близнецов.

кадр из сериала «Просто Мария»

Коварного соблазнителя Хуана Карлоса сыграл Мануэль Саваль. Артист снимался и в других сериалах, а в 2009 году умер от рака гортани.

В роли Виктора Каррено снялся Хайме Гарса. Он не только артист, но еще и известный в Мексике певец, выпустивший более 20 альбомов. В 2010 году актера свалил инсульт, после которого он, впрочем, оправился. Но в 2016 году пришла новая беда — сахарный диабет, в результате болезни актеру ампутировали ногу, и сейчас он передвигается в инвалидной коляске.