В «Карточном домике» Кремль оказался в крови 

Анонс нового сезона знаменитого сериала оказался интригующим. На официальной странице "Карточного домика" опубликована три фотографии Кремля с потеками крови с подписями:
"Президенту Петрову в его затруднительном положении".
"Мы лгали слишком долго".
"Мы — убийцы".
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Естественно, это вызвало массу догадок о сюжете шестого сезона. Как известно, главной героиней станет Клэр Андервуд (Робин Райт), жена героя Кевина Спейси, уволенного из шоу в конце 2017 года из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Шестой сезон станет последним для самой известной политической драмы нашего времени.