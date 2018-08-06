В «Карточном домике» Кремль оказался в крови

Анонс нового сезона знаменитого сериала оказался интригующим. На официальной странице "Карточного домика" опубликована три фотографии Кремля с потеками крови с подписями:

"Президенту Петрову в его затруднительном положении".

"Мы лгали слишком долго".

"Мы — убийцы".

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