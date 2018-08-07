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«Американскую историю ужасов» продлили на 10 сезон
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«Американскую историю ужасов» продлили на 10 сезон 

Рамблер 7 августа 2018
Фото: Кадр из сериала "Американская история ужасов"
Сейчас продолжаются съемки восьмого сезона популярного сериала "Американская история ужасов", премьера которого намечена на сентябрь 2018 года, тем не менее уже стало известно, что шоу продлят на десятый сезон. При этом неизвестно, будет ли десятый сезон завершающим.
Джон Лэндграф — исполнительный директор канала FX, который показывает "Американскую историю ужасов", объяснил неожиданное продление шоу так: "Режиссер Райан Мерфи попросил десятый сезон, и мы с радостью ему его предоставили".
Ранее в официальном Instagram "Американской истории ужасов" появился постер восьмого сезона сериала с надписью "Апокалипсис", который станет кроссовером первого и третьего сезонов.
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