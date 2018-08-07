Что значит картинка профилактики на телевидении

Все реже и реже мы видим эту самую картинку. Но остались еще телеканалы, которые прерывают вещание на несколько часов. И именно в этот небольшой промежуток времени на экране можно увидеть изображение, разбитое на малопонятные разноцветные секторы. Так почему во время профилактических работ на телеканалах используется именно эта картинка? Разбираемся.

На самом деле это изображение — специальная телевизионная испытательная таблица, которая использовалась для настройки телевизоров. Несколько разновидностей настроечных таблиц до сиз пор передаются телестанциями перед началом вещания и после его окончания.

Соцсети

Официальное название — Универсальная электронная испытательная таблица (УЭИТ). Для подстройки монитора по цветным полосам из нее нужен специальный инструмент — осциллограф с блоком выделения определенных строк. Так что же все-таки зашифровано в УЭИТ?

Например, семь цветных полос в настроечной таблице — это сигнал для настройки видеоканала для цветного телевизора.

Секторы с цифрами посередине картинки и по ее углам помогают настроить динамическую фокусировку изображения.

Круг по центру нужен для контроля и устранения геометрических искажений разверток.

А всем известный "противный писк" на фоне — это эталонный сигнал, частота которого составляет 1 кГц. Он нужен для настройки звукового канала.

Соцсети

Несмотря на то, что настроечные таблицы применяются все реже, увидеть их все еще можно в ночной промежуток времени на некоторых каналах.