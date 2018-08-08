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Регина Тодоренко отметила юбилей
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Регина Тодоренко отметила юбилей 

Russianshowbiz.info 8 августа 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала поклонникам, что ровно 10 лет назад начала свою телевизионную карьеру.
Старт в мир шоу-бизнеса девушке дал проект "Фабрика Звезд-2", который проходил в Украине. В то время еще не было популярных социальных сетей. Артист мог поделиться эмоциями только с экранов телевизоров, а также со сцены какого-нибудь Дома культуры.
Тодоренко призналась, что собирать стадионы, петь для своих поклонников и рассказывать им о самом интересном — высшее счастье. Отвечая на вопрос, что бы девушка взяла с собой не необитаемый остров, Тодоренко без промедления говорит, что выбрала бы микрофон. Она мечтает, чтобы ее выступление было слышно даже на соседнем острове.
Девушка поблагодарила всех, кто встречался ей на творческом пути, с кем она работала вместе в кадре, и кто учил ее становиться профессионалом своего дела. Например, на опубликованном в Инстаграме фото Регина Тодоренко ведет очередное торжественное мероприятие со своей напарницей — главным редактором журнала Glamour в России. Девушки в шутку назвали свой дуэт "Оса", потому что выбрали платья цвета насекомого — черное и желтое.
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