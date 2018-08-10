В Минске стартовали съемки сериала «Сильная слабая женщина», производства «Киностудии КИТ» (входит в «Газпром-медиа») по заказу телеканала «Россия». Это история юной талантливой девушки, прошедшей через все перипетии судьбы в борьбе за счастье и любовь. Действие начинается в провинциальном городке в 1989 году, впоследствии охватывая 20 лет непрерывного движения, успехов и неудач.
…Весна 1989 года, провинциальный Казимов. Нина Голубева заканчивает школу с медалью, обшивает всех подружек и грезит стать модельером. Первая серьезная влюбленность оборачивается для нее беременностью и одиночеством. Нина переезжает в неприветливую Москву, уже начало «лихих 90-х»: некогда наивная и романтичная, теперь девушка полагается только на себя. В ее жизни будет и признание, и успех, но к счастью и настоящей любви предстоит идти трудной дорогой.
В ролях — Александра Власова, Дмитрий Власкин, Сергей Перегудов, Александр Константинов, Ольга Кабо, Владимир Гостюхин.
— У меня очень необычно-интересная роль! Потому что сыграть просто семнадцатилетнюю девушку — это одно, свою ровесницу — это другое, а сыграть девочку с семнадцати до сорока лет, уже женщину, — это, конечно, сильно, — рассказывает Александра Власова. — По-актерски я немного волнуюсь, переживаю. У меня были разные роли, но такого масштаба, конечно, не было. И это — такая проверка на прочность. Проект только начался, но мы прорвемся. Съемочные дни предстоят насыщенные, событийный ряд огромный. Сама по себе работа над ролью доскональная, непростая: надо придумывать какие-то детали, акценты, чтобы отличаться, чтобы взрослеть и меняться. Нина невероятный человек, работа ей помогает. Любовь к тому, что она делает, в некоторых случаях заставляет ее жить дальше, собраться и работать. А еще вокруг три мужчины, три абсолютно разных мужчины, и одна любовь на всю жизнь. Мне вместе с прекрасной и замечательной Ниной предстоит прожить 20 лет, это огромная жизнь! Я повзрослею и научусь, наверное, очень многому вместе с ней!
Всю жизнь в Нину влюблен Максим Матвеев — бизнесмен, который из «короля палаток» становится одним из самых успешных бизнесменов страны.
Второй мужчина ее жизни — несостоявшийся жених Вадим, «прокурорский сынок», привыкший к тому, что все само падает в руки. Но и с ним судьба не раз сыграет злую шутку — однажды он окажется на самом дне, и, чтобы спастись, ему предстоит разыскать Нину и сына.
Всегда рядом с «сильной слабой женщиной» Николай Кротов, который проходит путь от курсанта высшей школы милиции до полковника ФСБ. Спустя два десятилетия после первой встречи они оба понимают, что гонялись за миражами, но только так и обретают счастье.
Сюжет охватывает непростой временной период: с начала девяностых по конец нулевых — годы, ставшие своеобразным рубежом не только в жизни героини, но и всей страны.
— На 90-е годы пришлась моя юность. Поэтому я, конечно же, помню эти годы, но помню немного сказочно. У каждого человека, жившего в 90, свои 90. Время было выпуклое, яркое, бурлящее. И жестокое. Хочу рассказать про свои 90-е, про то, как видела их я, мы, команда единомышленников. Мне кажется, что у нас прекрасная группа, и это для меня очень важно, — рассказывает Екатерина Двигубская, режиссер-постановщик. — Сериал не будет исторической правдой. есть правда жизни, и есть правда кино… Я думаю, никто не может понимать женщину так хорошо, как женщина-режиссер. Мужчина, когда рассказывает про женщин, может быть объективен, но все равно он рассказывает снаружи. А когда про женщину рассказывает женщина, она видит гораздо субъективней, точнее, острее чувствует».