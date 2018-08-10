«Сильная слабая женщина»: сериалу — быть

В Минске стартовали съемки сериала «Сильная слабая женщина», производства «Киностудии КИТ» (входит в «Газпром-медиа» ) по заказу телеканала «Россия». Это история юной талантливой девушки, прошедшей через все перипетии судьбы в борьбе за счастье и любовь. Действие начинается в провинциальном городке в 1989 году, впоследствии охватывая 20 лет непрерывного движения, успехов и неудач.

…Весна 1989 года, провинциальный Казимов. Нина Голубева заканчивает школу с медалью, обшивает всех подружек и грезит стать модельером. Первая серьезная влюбленность оборачивается для нее беременностью и одиночеством. Нина переезжает в неприветливую Москву, уже начало «лихих 90-х»: некогда наивная и романтичная, теперь девушка полагается только на себя. В ее жизни будет и признание, и успех, но к счастью и настоящей любви предстоит идти трудной дорогой.

— У меня очень необычно-интересная роль! Потому что сыграть просто семнадцатилетнюю девушку — это одно, свою ровесницу — это другое, а сыграть девочку с семнадцати до сорока лет, уже женщину, — это, конечно, сильно, — рассказывает Александра Власова. — По-актерски я немного волнуюсь, переживаю. У меня были разные роли, но такого масштаба, конечно, не было. И это — такая проверка на прочность. Проект только начался, но мы прорвемся. Съемочные дни предстоят насыщенные, событийный ряд огромный. Сама по себе работа над ролью доскональная, непростая: надо придумывать какие-то детали, акценты, чтобы отличаться, чтобы взрослеть и меняться. Нина невероятный человек, работа ей помогает. Любовь к тому, что она делает, в некоторых случаях заставляет ее жить дальше, собраться и работать. А еще вокруг три мужчины, три абсолютно разных мужчины, и одна любовь на всю жизнь. Мне вместе с прекрасной и замечательной Ниной предстоит прожить 20 лет, это огромная жизнь! Я повзрослею и научусь, наверное, очень многому вместе с ней!

Всю жизнь в Нину влюблен Максим Матвеев — бизнесмен, который из «короля палаток» становится одним из самых успешных бизнесменов страны.

Второй мужчина ее жизни — несостоявшийся жених Вадим, «прокурорский сынок», привыкший к тому, что все само падает в руки. Но и с ним судьба не раз сыграет злую шутку — однажды он окажется на самом дне, и, чтобы спастись, ему предстоит разыскать Нину и сына.

Всегда рядом с «сильной слабой женщиной» Николай Кротов, который проходит путь от курсанта высшей школы милиции до полковника ФСБ . Спустя два десятилетия после первой встречи они оба понимают, что гонялись за миражами, но только так и обретают счастье.

Сюжет охватывает непростой временной период: с начала девяностых по конец нулевых — годы, ставшие своеобразным рубежом не только в жизни героини, но и всей страны.