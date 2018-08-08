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Робби Уильямс уверен, что видел НЛО
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Робби Уильямс уверен, что видел НЛО 

Рамблер 8 августа 2018
Фото: depositphotos.com
Певец планирует сняться в документальном проекте, где расскажет о своих встречах с пришельцами. Шоу будет называться "Охота на Скинуокера" (Hunt For The Skinwalker). Робби Уильямс вместе со своим товарищем, известным журналистом Джорджем Наппом, будет изучать инопланетную активность на территории США.
Выбор Уильямса одним из главных участников проекта неслучаен. Певец утверждает, что не раз видел НЛО, поэтому с радостью согласился на подобную авантюру, "он не считает эту тему компрометирующей его образ".
"Я видел то, что не могу объяснить. Летающая тарелка зависла у меня над головой. Если бы у меня в руках был теннисный мяч, я мог бы докинуть его. И да, я был абсолютно трезв".
Новое шоу посвящено исследованию необъяснимых явлений на ранчо Скинуокер в Юте. Это место связывают с паранормальными явлениями и НЛО: мутировавшим скотом, полтергейстом, летающими тарелками и оборотнями. Отсюда и название: "скинуокер" — оборотень из индийской легенды.
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